Dodik uoči odlaska na sud: Da znaju, imaće cirkus

Predsednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik izjavio je da danas ide na ročište u sudu u Sarajevu, gde bi trebalo da se izjasni da li je kriv po optužnici Tužilaštva BiH koja ga tereti za neizvršavanje odluka visokog predstavnika i najavio da će tamo "biti cirkus".

Oni i hoće samo mene da uslikaju u sudu. Ali da znaju, imaće cirkus. Ništa nije dokazano, pogotovo da sam kriv, poručio je Dodik. Civilizovani svet treba da razume da je to potpuno antipravna priča, ukazao je on i objasnio da „žele da razvlaste institucije, otmu imovinu i da nema RS“. Srpski narod može samo očekivati napade na RS, na svoja prava i nikada neće biti miran dok ne izađe iz BiH, naglasio je Dodik u intervjuu za Večernje novosti. On smatra da je