Mišel o tenzijama na KiM: Treba se vratiti dijalogu, obe strane da pokažu da su spremne

Predsednik Evropskog saveta (ES) Šarl Mišel izjavio je da u regionu Zapadnog Balkana ne bi trebalo da dozvoli da prošlost uništi budućnost, kao i da nedavne tenzije na Kosovu i Metohiji pokazuju da se treba vratiti dijalogu i naći dugoročno rešenje problema.

Mišel je na otvaranju samita Berlinski proces u Tirani rekao da treba podstaći pomirenje i da se fokusiramo na budućnost. "Budućnost je optimističnija, vreme je da zajedno radimo za naš kontinent", rekao je Mišel. Predsednik ES ponovio je da je cilj da do 2030. godine dođe do proširenja, kao i da do tada obe strane treba da pokažu da su spremne za to. "Morate da pokažete spremnost kroz sprovođenje reformi. Želimo da vodimo i delimo budućnost, a proširenje je