Jutro hladno ponegde uz slab prizemni mraz. Po kotlinama i rečnim dolinama magla. Tokom većeg dela dana umereno oblačno i suvo, posle podne sa sunčanim intervalima. Vetar slab, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 11 do 15 stepeni. U Kragujevcu promenljivo sa temperaturom do 14 stepeni.