"Izuzetno gostoprimstvo" Predsednik Vučić zahvalio Si Đinpingu na srdačnoj dobrodošlici: Nadam se da ćemo i mi vas ugostiti! Foto

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Kini razgovarao sa liderom te zemlje Si Đinpingom, sa kojim je potpisano i više važnih sporazuma, nakon čega se zahvalio na gostoprimstvu i srdačnoj dobrodošlici.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) - Nadam se da ćemo imati priliku da ugostimo predsednika Sija u Srbiji u narednim mesecima - istakao je kratko predsednik na svom Instagram nalogu. Sa Kinom je potpisan izuzetno važan Sporazum o slobodnoj trgovini, koji će obuhvatiti 10.412 srpskih tarifnih pozicija odnosno prozvoda i 8.930 sa kineske strane. Aleksandar Vučić kaže i da je u Kini kratko razgovarao sa ruskim liderom