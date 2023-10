Jutro hladno sa slabim mrazom, tokom dana sunčani intervali

Jutro će biti veoma hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazom, a u kotlinama i duž rečnih dolina s maglom. Tokom dana, malo do umereno oblačno, posle podne biće sunčanih perioda. Na jugu Srbije nešto više oblaka, pa je tamo mestimično moguća kiša. Najniža temperatura od 0 do 6, najviša od 11 do 15 stepeni.

