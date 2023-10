Uhapšen vozač traktora iz Sečnja, žena stradala posle pada iz prikolice

ZRENJANIN - Policija u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu, uhapsila je I. H. (62) iz okoline Sečnja, zbog sumnje da je izvršio teško krivično delo protiv opšte sigurnosti.

On se sumnjiči da je, juče popodne, u ataru Tomaševca, upravljao traktorom iz čije je prikolice pala šezdesetogodišnja žena, preko koje je potom prešao jedan točak, saopšteno je iz Policijske uprave Zrenjanin. Kako se navodi, žena je od zadobijenih povreda preminula u Urgentnom centru zrenjaninske bolnice. I. H. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.