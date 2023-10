Putin: Razgovarao sam usput s Vučićem, delimo zabrinutost za region

"Da, Vučić i ja smo razgovarali s nogu. On je takođe zabrinut tokom kojim se razvija situacija u regionu oko Srbije. Delimo tu zabrinutost", rekao je Putin na konferenciji za novinare posle posete Kini, prenosi RIA novosti.

Vučić je juče rekao da je na marginama foruma Pojas i put u Pekingu juče razgovarao sa Putinom, ali da nije imao bilateralni sastanak i dodao da je primetio da je ruski lider imao dug i važan sastanak s premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

"Što se tiče premijera Orbana, njega često optužuju za nekakvo prorusko raspoloženje, to su gluposti. On nema proruska osećanja, on nije proruski političar, on je promađarski političar", rekao je Putin na istoj konferenciji za štampu, prenosi TASS.

"I napadaju ga uglavnom ne zato što zauzima poziciju koja se razlikuje od drugih evropskih lidera, već zato što ima hrabrosti da brani interese svog naroda. A mnogim političkim ličnostima u Evropi danas nedostaje ta hrabrost", dodao je ruski lider.