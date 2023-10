Danas u Srbiji od nula do 20 stepeni, sunčano

U Srbiji danas tokom dana pretežno sunčano i toplije, samo na krajnjem jugu i jugoistoku pre podne oblačno, najavio je Republički Hidrometeorološki Zavod.

Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od nule do sedam stepeni, najviša od 16 do 20. Tokom noći naoblačenje sa zapada usloviće u severnoj, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji mestimično slabu, kratkotrajnu kišu. I u Beogradu hladno jutro, na periferiji sa slabim prizemnim mrazom, a u toku dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od dva do pet stepeni, najviša oko 17. U drugom delu noći naoblačenje