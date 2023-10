"Velika čast i zadovoljstvo" Predsednik Vučić sa Čen Bo obišao Kineski institut za međunarodne studije u Pekingu (foto)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas Kineski institut za međunarodne studije u Pekingu, na čijem čelu je bivša ambasadorka Kine u Srbiji, Čen Bo.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) "Velika je čast za mene i zadovoljstvo što sam u prilici da posetim Kineski institut za međunarodne studije, na čijem čelu je gospođa Čen Bo. Ona nam mnogo nedostaje u Beogradu, ali se nadam da će nam ovde biti još od veće pomoći, jer ćemo moći da koristimo značajna iskustva, ocene, procene, kao i naučne radove velike NR Kine i ovog Instituta", napisao je predsednik Vučić na