"Grupa momaka je pokazala da ima onu stvar!" Kapiten Dušan Tadić o meču Srbija - Crna Gora

FUDBALERI Srbije ostvarili su važnu pobedu protiv Crne Gore sa 3:1 u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvu, a jedan od junaka i strelac trećeg gola bio je Dušan Tadić koji nije krio zadovoljstvo nakon trijumfa.

FOTO: M. Vukadinović On je istakao šta je bilo najvažnije na ovom susretu koji je odigran na stadionu "Rajko Mitić. - Grupa momaka je pokazala šta može i da ima onu stvar, a to je neka bitnije od bilo čega. Pričali smo na poluvremenu, znali smo da smo fizički jači i bolji, bili smo strpljivi, to je najbinitje. Pokazali smo zajedništvo - rekao je Tadić za "TV Arena sport". Podsetimo, "orlovi" su blizu kontinentalnog šampionata. Sada imaju 13 bodova, pet više od Crne