"Tu nema pravde, moje drugare ništa neće vratiti": Ispovest Jovana (21) koji je preživeo masakr u Malom Orašju: "To su bili mladi ljudi kojima su uništeni snovi bez razloga"

"Moje drugare ništa neće vratiti, a njihov ubica i ne može da dobije maksimalnu kaznu jer ima 21 godinu. Tu pravde nema, ubicinu kuću još uvek čuva policija kao da su oni žrtve"

Ovo su reči jednog od preživelih, Jovana Rankovića (21) iz Malog Orašja nakon podizanja optužnice protiv Uroša Blažića kome se na teret stavlja teško ubistvo za koje je zaprećena kazna zatvora do 20 godina. U krvavom pohodu Blažića 4. maja ubijeno je 9 mladih ljudi, dok je ranjeno njih 12. Jovan je jedan od njih, on je pogođen sa pet metka iz "kalašnjikova" u Malom Orašju. - Ostaće mi trauma za ceo život. Nikada neću moći da zaboravim to veče i drugare koji su tu