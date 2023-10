Đere u četvrtfinalu turnira u Stokholmu

Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u četvrtfinale turnira u Stokholmu, pošto je danas pobedio Amerikanca Džefrija Džona Vulfa sa 7:5, 6:4.

Meč Đerea i Vulfa, 35. i 58. tenisera sveta, trajao je sat i 38 minuta. Đere je u petom gemu prvog seta došao do brejka i poveo 3:2 i prednost brejka je čuvao sve do desetog gema. Servirao je Đere za osvajanje seta kada je Volf uspeo da spasi set loptu i vrati brejk. Đere je odmah uzvratio i svojim servisima je došao do prednosti u setovima. Volf je drugi set započeo bolje pošto je poveo sa 3:0 u gemovima. Od tog trenutka je Đere osvojio pet gemova u nizu, a onda