De Minor i Popirin u četvrtfinalu turnira u Tokiju

Australijski teniser Aleks de Minor plasirao se danas u četvrtfinale turnira u Tokiju, pošto je pobedio 113. igrača sveta Argentinca Dijega Švarcmana posle dva seta, 6:0, 7:5.

De Minor, 13. teniser sveta, pobedio je posle sat i 30 minuta. On je prvi set osvojio bez izgubljenog gema i uz tri brejka. U drugom setu poveo je sa 3:1, ali je Švarcman uspeo da vrati brejk i izjednačio na 3:3. Teniseri su posle toga osvajali gemove na svoje servise sve do 11. kada je De Minor napravio novi brejk, a zatim u gemu na svoj servis iskoristio prvu meč loptu, prenosi Beta. On će igrati protiv boljeg iz duela ruskog tenisera Aslana Karaceva i Džidžen