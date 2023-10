Bajatović: Odluka da se uvede taksa na ruski gas kroz Bugarsku je politička mera

BEOGRAD - Direktor "Srbija- gasa" Dušan Bajatović rekao je danas da je uvođenje takse na tranzit ruskog gasa kroz Bugarsku teritoriju politička odluka, a cenu treba da plate dve zemlje - Srbija i Mađarska i da je to diskriminatorska mera koja nema pravne okvire.

Bajatović je to izjavio na potpisivanju ugovora za izgradnju gasovodne mreže na Novom Beogradu, a na pitanje Tanjuga kako komentariše to što je Bugarska uvela dodatnu taksu na ruski gas u tranzitu koji koriste Srbija i Mađarska, rekao je da je to politički potez, kako bi se potisnuo ruski gas, a da za to ne postoje pravni okviri. On je dodao da je Srbija u kontaktu sa Mađarskom i Bugarskom, kao i da su vlade Srbije i Mađarske izdale zajedničko saopštenje i to