Gasnim pištoljem pretio radnicima prodavnica: Uhapšen razbojnik (20), otkriveno da je serijski pljačkao po Beogradu

Policija u Beogradu, u saradnji sa Drugim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, rasvetlila je pet razbojništava od kojih su tri u pokušaju i uhapsili P. F. (20).

On se sumnjiči da je krivična dela vršio u avgustu i septembru ove godine, na teritoriji opština Rakovica, Voždovac i Novi Beograd, na taj način što je ulazio u trgovinske objekte i uz pretnju pištoljem od radnika oduzimao novac. Kako se sumnja, prilikom izvršenja dva krivična dela, upotrebio je gasni pištolj sa metalnim kuglicama, i tom prilikom naneo lake telesne povrede radnicima. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu,