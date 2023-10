FBI: Hiljade IT frilensera slalo plate Severnoj Koreji da finansira program balističkih raketa

Hiljade radnika informacionih tehnologija koji imaju ugovore sa američkim kompanijama godinama su tajno slali svoje plate Severnoj Koreji kako bi razvijala program balističkih projektila, saopštili su FBI i ministarstvo pravde.

Ministarstvo pravde saopštilo je juče da IT radnici koje je Severna Koreja poslala da rade na daljinu sa kompanijama u Sent Luisu i u drugim američkim državama koriste lažne identitete da bi dobili posao. Radnici su milione dolara koje su zaradili slali u severnokorejski program naoružanja, rekli su čelnici FBI na konferenciji za novinare u Sent Luisu. Savezne vlasti su najavile zaplenu 1,5 miliona dolara u okviru istrage koja je u toku. Specijalni agent zadužen za