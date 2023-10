Temperatura do 32 stepena! Danas u Srbiji smena oblačnosti i sunca

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, toplo i vetrovito sa umerenim i jakim, južnim i jugozapadnim vetrom, koji će u brdsko-planinskim predelima povremeno imati i udare olujne jačine, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najniža temperatura biće od osam stepeni do 19, a najviša dnevna od 26 do 32, a u Negotinskoj Krajini malo hladnije, oko 23 stepena.U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, toplo i vetrovito sa umerenim i jakim, južnim i jugoistočnim vetrom. Najniža temperatura biće od 17 stepeni do 19, a najviša oko 30 stepeni. (Kurir.rs/Beta) Kurir