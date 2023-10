"Er Srbija" privremeno obustavlja redovne letove između Beograda i Tel Aviva

Zbog sve složenije bezbednosne situacije u Izraelu, "Er Srbija" je primorana da od danas privremeno obustavi saobraćaj između Beograda i Tel Aviva, saopšteno je iz te kompanije.

Otkazan je sledeći let za Tel Aviv, planiran za nedelju, 22. oktobar 2023, kao i svi ostali letovi do kraja novembra, a prodaja karata "Er Srbije" na toj liniji privremeno je obustavljena. Svi putnici koji imaju kupljene karte za letove do kraja novembra treba da se jave "Er Srbiji" i imaće pravo na punu refundaciju. "Er Srbija" nastavlja da pažljivo prati informacije u vezi sa aerodromom "Ben Gurion“ u Tel Avivu i u kontaktu je sa svim nadležnim službama i