Zastrašujuće nevreme parališe sever Evrope Oluja odvaljuje fasade, hiljade ljudi iseljeno, zatvoreni aerodromi, ima mrtvih (video)

Snažna oluja koja je zahvatila deo Evrope paralisala je saobraćaj, stotine hiljada domaćinstava ostavila bez struje, evakuisala delove stanovni[tva i poremetila železnički i pomorski saobraćaj.

Već treći dan snažan vetar i obilne padavine parališu Britaniju, sever Nemačke i jug Skandinavije. U oluji nazvanoj "Babet" poginule su najmanje 4 osobe. Olujni vetrovi izazvali su olujne udare na južnim obalama Baltičkog mora, probijajući odbranu od poplava u priobalnim oblastima Danske i severa Nemačke. A powerful storm is sweeping through much of northern Europe. It's bringing gale-force winds and flooding to Scotland, Denmark, Sweden and Norway.