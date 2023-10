Izrael i Palestinci: Izraelska vojska najavljuje pojačane udare na Gazu, otvoren prelaz Rafa, kamioni unose pomoć za civile

U istom danu kada je prvih 20 kamiona sa hranom, vodom i lekovima za civile prvi put prešli granični prelaz Rafa između Egipta i Gaze, Izraelske odbrambene snage (IDF) najavljuju „pojačane“ napade.

Portaprol IDF-a je na konferenciji za medije rekao da će to omogućiti Izraelu da „minimanizuje rizike za vojsku u sledećoj fazi rata“ – i da će početi „od danas“. Ponovio je i i poziv stanovnicima grada Gaze da krenu sa severa na jug regiona, rekavši da je to zbog njihove bezbednosti. Ulazak prvih kamiona sa humanitarnom pomoći mnogi lideri su pozdravili, ali UN kaže da je to samo „kap u moru“ u odnosu na ono što je potrebno. Prvog dana dozvoljeno je da 20 kamiona