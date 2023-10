Galant: Kopnena ofanziva bi mogla da traje tri meseca, ali posle neće biti Hamasa

TEL AVIV: Izraelski ministar odbrane Joav Galant upozorio je danas da bi predstojeća kopnena ofanziva Izraela na Pojas Gaze mogla da traje tri meseca, ali je rekao da će to biti poslednja takva ofanziva, ukoliko Izrael uspe u svojim namerama da uništi palestinsku militantnu grupu Hamas.

"Ovo treba da bude poslednji (kopneni) manevar u Gazi, iz prostog razloga što posle njega neće biti Hamasa. Biće potrebno mesec, dva meseca, tri, ali na kraju neće biti Hamasa", rekao je Galant u komandnom centru izraelski vazduhoplovnih snaga u Tel Avivu. On je dodao da, pre nego što se, kako je rekao, "neprijatelj suoči sa oklopnim i pešadijskim snagama, suočiće se sa bombama vazdušnih snaga", prenosi Tajms of Izrael. "Imam utisak da znate kako to da uradite na