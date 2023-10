Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Tokom dana moguća lokalna pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab do umeren severozapadni, u planinskim predelima pojačan. Najniža temperatura od 13 do 19, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U Kragujevcu promenljivo oblačno sa temperaturom do 25 stepeni.