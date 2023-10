Stravični udes u Mirijevu: Mladić (18) povređen, prednji deo automobila smrskan FOTO

Noćas oko 2 sata posle ponoći došlo je do stravičnog udesa u Ulici Matice srpske u Mirijevu, u kojem je povređen mladić (18).

Kako saznaje Telegraf, on je izgubio kontrolu nad vozilom i zakucao se u potporni zid i banderu. Sumnja se da je do nesreće došlo usled neprilagođene brzine i klizavog kolovoza. Njemu je ukazana pomoć na licu mesta od strane Hitne pomoći. On je prevezen u Urgentni centar, a kako saznajemo, zadobio je prelom noge.