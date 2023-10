Uhapšen muškarac zbog nedozvoljene trgovine: Policija mu u kombiju pronašla 1.438 kutija „snusa“, zaplenjena roba vredi više od milion dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije UKP i Uprave granične policije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsili su S.

M. (44) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina. Policija je danas na Graničnom prelazu Bogojevo, pregledom kombija kojim je upravljao osumnjičeni pronašla 1.438 kutija „snusa", vrednosti oko 1.150.400 dinara koje je, kako se sumnja, on neovlašćeno nabavio radi dalje prodaje. S. M. određeno je zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.