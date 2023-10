Mali: Očekujem pozitivan nalaz MMF-a i podršku budžetu

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da očekuje pozitivan nalaz Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koji će biti u Srbiji dve sedmice.

Mali je naveo da će ta međunarodna finansijska organizacija analizirati i budžet Srbije za naredno godinu i da očekuje da će ga podržati, kao što su to radili i do sada. „Uspeli smo da uradimo sve što treba. To će biti još jedan dokaz koliko odgovorno vodimo ekonomsku politiku i koliko smo sve uspeli da uradimo kako treba. Srbija je čvrsto na putu ekonomskih reformi što se vidi i po pitanju upravljanja javnim preduzećima, javnim finansijama i poreskim reformama”,