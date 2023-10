Danas sunčano i sveže: Temperatura ide i do 27 stepeni, do kraja meseca će biti natprosečno toplo

U Srbiji će ujutru ponegde biti kratkotrajna magla ili niska oblačnost, dok će u toku dana biti pretežno sunčano i toplo, a u planinskim predelima se očekuje promenljivo oblačno vreme.

Vetar slab i promenljiv, najniža temperatura će se kretati od 8 do 14, dok će najviša biti od 23 do 27 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Do kraja meseca će biti natprosečno toplo vreme, najavio je RHMZ. Malo svežija jutra treba očekivati početkom ove sedmice, ali se u utorak i sredu očekuje porast dnevne temperature. - U drugoj polovini ove sedmice česta prolazna naoblačenja s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz postepeni pad temperature -