Jedna osoba večeras je skočila sa mosta u reku Gradac u Valjevu. Zasad nisu poznate okolnosti i motivi ovog događaja. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Instagram stranica "192_rs" prenosi da je do incidenta došlo oko 22 časa. Na licu mesta su Hitna pomoć i policija. (Kurir.rs) Kurir