Još jedan lep dan: Sunčano i toplo danas u Srbiji, temperatura do 27 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U planinskim predelima promenljivo oblačno. Tokom jutra ponegde kratkotrajna magla ili niska oblačnost. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od osam do 14, a najviša od 23 do 27. U Beogradu nakon delimično oblačnog jutra i kratkotrajne magle pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 11 do 14, a najviša oko 24. (Kurir.rs/Beta) Kurir