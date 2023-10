Vučević: Epicentar narkokartela u Prištini

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević demantovao je danas optužbe koje je izneo premijer prištinskih institucija Albin Kurti i naglasio da je epicentar narkokartela i kriminalnih bandi upravo u Prištini. „To je izgubilo svakog smisla.

To više nema nikakvog smisla to što taj mali tiranin iz Prištine govori. Da podsetim malog tiranina iz Prištine je da je epicentar narkokartela i kriminalnih bandi upravo u Prištini. Da ne ide okolo i ne traži nikoga van Prištine. Ako hoće da se bori protiv kriminala, mora da pođe od onog što se dešava u Prištini”, rekao je Vučević novinarima. On je naglasio da Kurti nastavlja da sprovodi teror nad Srbima, želeći da očisti KiM od njih. „Bukvalno niko da ne ostane,