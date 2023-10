Mladić se ne seća svih detalja: Otkriveno stanje trojica mladića povređenih u teškoj nesreći kod Loznice

M. B. (28), M. G. (28) i F. H. (28) povređeni su u teškoj saobraćajnoj koja se dogodila večeras u banji Badanja kod Loznice. Dvojica muškaraca su zadobili teške povrede i zadržani su zbog daljeg lečenja, dok je jedan mladić nakon zbrinjavanja pušten na kućno lečenje, saznaje "Blic".

Prema našim infomracijama, M. B. povređen je kao putnik na zadnjem sedištu i on je polomio zube. Ne seća se svih detalja i upućuje se u Urugentni centar UKCS Beograd neurohirurgu. M. G. nalazio se na mestu vozača i on je povređen u saobraćajnom udesu. On se žali na bol u ramenu i ima ranu na podlaktici, to mu je sve ordinirano i onda je otišao kući Treći mladić F. H. se takođe nalazio na zadnjem sedištu automobila i zadobio je teške povrede. On se žali na bol u