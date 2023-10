Nestvarne scene sa aerodroma u dagestanu: Propalestinski demonstranti traže putnike iz Tel Aviva i prete nasiljem: "Hitno se vratite u avione!" (foto/video)

Ruski mediji saopštili su da je danas došlo do antiizraelskih demonstracija širom ruskog Kavkaza, prenosi izraelski "Harec".

U poslednjih nekoliko sati zabeležene su demonstracije u gradu Mahačkala u ruskoj republici Dagestan. Avion koji je poleteo iz Tel Aviva kompanije "Red vings" sleteo je u grad, a prema snimcima, besna rulja pokušavala je da locira one koji su bili u avionu. Kako prenosi "Tajms of Izrael", jedan let iz Izraela je preusmeren nakon što su propalestinski demonstranti upali na aerodrom u Mahačkali u "želji da napadnu izraelske državljane". Ruska federalna agencija