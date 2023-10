Vučić pokazao studentsku platnu karticu - prijave od 13. novembra (video)

Prijavljivanje za studentsku platnu karticu počinje od 13. novembra - saopštio je predsednik Aleksandar Vučić u video poruci na svom Instagram nalogu, u kojoj se obratio studentima. - Ekskluzivno! Prijavljivanje za studentsku platnu karticu od 13. novembra. Vozne karte 20 posto jeftinije, avionske 10 posto, mnogo drugih beneficija za naše studente - objavio je predsednik u video snimku na svom Instagram nalogu. View this post on Instagram A post shared by