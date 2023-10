Košava, sunce i topli vazduh sa severa Afrike – temperatura do 27 stepeni

U Srbiji će danas biti vedro. Duvaće košava, a topli vazduh sa severa Afrike stiže na Balkan. Jutarnja temperatura od 4 do 14 stepeni, najviša od 22 do 27.

Ujutro će duž rečnih dolina, po kotlinama i visoravnima jugozapadne, južne i istočne Srbije biti magla. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo. Duvaće uglavnom slab, u košavskom području umeren do jak južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 4 do 14, najviša od 22 do 27 stepeni. U Beogradu će biti sunčano, ali vetrovito, s temperaturom do 26 stepeni. Za poslednji dan oktobra predviđa se toplo i vetrovito vreme, ali uz naoblačenje koje će tokom