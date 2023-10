"Srbija će mu podići spomenik kakav zaslužuje": Vučić otkrio o čemu je poslednje razgovarao sa Ištvanom Pastorom: "Bio je vedar"

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, u večerašnjem obraćanju pomenuo je preminulog Ištvana Pastora, predsednika Skupštine AP Vojvodine, i rekao da je njegova smrt veliki gubitak za Srbiju, a izrazio je saučešće mađarskom premijeru Viktoru Orbanu.

Vučić je rekao da mu je Pastor tražio u poslednjem razgovoru da izbori ne budu 24. jer je to Badnji dan za rimokatolike. - Kad sam ga poslednji put video bio je vedar. On je najzaslužniji za kreiranje mađarsko-srpskih bratskih odnosa. Ući će u istoriju, Srbija će mu podići spomenik kakav zaslužuje. Izvukao je iz ralja sukoba svojom snagom srpski i mađarski narod. To je veliki udarac za nas - kazao je Vučić.