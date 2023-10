Najbolji košarkaš Zvezde posle poraza u derbiju: Nismo želeli da izgubimo

Najbolji košarkaš Crvene zvezde Šabaz Nejpir bio je izuzetno razočaran posle poraza svog tima od Partizana (98:87) u 5. kolu ABA lige. – Napravili smo dobru seriju, približili se.

Teško je, promašivali smo šuteve. Posebno individualno, trenutno se osećam us*ano. Pokušavam da pomognem timu, ali moram da saznam zašto tako loše šutiram. Moraću to da rešim – izjavio je plej crveno-belih. On je dodao da se još uvek privikava na novi tim. – Za mene, ovo je novi tim. Agresivan sam kada ne moram to da budem. Pokušavam da proniknem u ritam ekipe, nove ekcije, novi tim, novi treneri. Trenutno mi ide loše, dajem sve od sebe, ne promašujem namerno. Ako