Meteorolog otkrio tačno vreme kada nevreme stiže u Srbiju: Regionom tutnji snažna kiša sa grmljavinom, grad tuče na sve strane

Srbija se danas nalazi pod veoma snažnim ciklonom, koji nam je doneo naoblačenje, ali se glavna promena vremena očekuje posle podne i uveče.

Srbija se danas nalazi u prednjem delu ciklona, odnosno u njegovom toplom sektoru, pa sa juga, odnosno sa Mediterana i dalje struji topla vazdušna masa. Maksimalna temperatura biće danas od 22°C na severozapadu do 26°C u centralnim i jugoistočnim predelima, u Beogradu do 24°C. Pod uticajem ciklona danas će duvati i veoma jak južni i jugoistočni vetar, u košavskom području i na planinama sa olujnim udarima, a na jugu Banata sa udarima i do 80 km/h. Tokom dana ciklon