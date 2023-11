„Vučić uz političke roditelje Šešelja i Tomu“: Aleksić za Vučića kaže da je izvor svih nestabilnosti i problema

Sve ukazuje na to da u Beogradu postoje šanse za pobedu, ali i da na republičkom nivou može da dođe do toga da se formira neka drugačija vlast, izjavio je za novine Nova lider Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić i predvideo da „predstoje jako teški izbori i da ne smemo da s uljuljkamo i kažemo da će biti lako“. „Konačno će na ovim izborima Vučić da pokaže svoje pravo radikalsko lice, s obzirom na to da će svi radikali biti na jednom mestu. Svi radikali iz