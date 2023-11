Bocan-Harčenko: Predlog Zapada Vučiću da prizna nezavisnost tzv. Kosova je nedopustiv

BEOGRAD - Predlog zapadnih predstavnika predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da prizna nezavisnost tzv. Kosova je nedopustivo nepoštovanje međunarodnog prava, izjavio je danas ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko ruskim novinarima posle sastanka sa predsednikom Srbije.

"Kosovo je bilo na prvom mestu (tokom našeg razgovora), pošto je to glavna bolna tačka. Zabrinutost ostaje velika. Nema pozitivnih pomaka. Dijalog je u takvom stanju da ne daje nadu da će situacija za srpski narod biti rešena. Da ne govorim o nekom značajnijem rešenju, jer je to nemoguće na ovim temeljima", rekao je Bocan-Harčenko, preneo je Sputnjik. On je istakao da je predsednik Srbije još jednom rekao da svaki put jasno potvrđuje svojim zapadnim partnerima u