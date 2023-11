U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno,najviše do 19 stepeni

U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim predelima mestimično sa slabom kišom, s najnižom temperaturom od 6 do 13, a najvišom od 14 do 19 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, na jugu i istoku Srbije ujutru i pre podne očekuju se i umerena kiša i lokalni pljuskovi ponegde i sa uslovima za obilne padavine. Kasnije posle podne i uveče prestanak padavina i razvedravanje u svim predelima. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni, tokom noći ka nedelji u daljem pojačanju. I u Beogradu sutra umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, posle podne razvedravanje. Vetar slab do umeren južni,