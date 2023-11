Zelenski negira da američki zvaničnici pritiskaju Ukrajinu da sklopi mir: "Da Rusiji damo nešto... To se neće desiti"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ponovio je danas svoj stav da nije vreme za pregovore sa Rusijom, demantujući da ga je iko od zapadnih lidera pritiskao da uradi to, uključujući i SAD.

On je dodao i da je konflikt između Izraela i militantnog Hamasa skrenuo pažnju sa rata u Ukrajini. - Svi znaju moj stav, koji se poklapa sa stavom ukrajinskog naroda. Danas me niko ne pritiska da pregovaram, niko od lidera EU ili SAD. Da sednemo sa Rusijom i razgovaramo, pritom i damo nešto - to se neće desiti - rekao je Zelenski, preneo je "Gardijan". On je na konferenciji za novinare sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen dodao da je jasno da je