Policija u Lebanu uhapsila muškarca zbog nasilja u porodici

LEBANE – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Lebanu uhapsili su S.

A. (1975) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici. On se sumnjiči da je 2. novembra svoju četrdesetogodišnju suprugu više puta udario u automobilu, kao i da je nakon toga fizički napadao u dvorištu i kući, sve vreme preteći joj. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden osnovnom javnom tužiocu u Lebanu, a nakon saslušanja na predlog tužilaštva istom je određen pritvor. Ministarstvo