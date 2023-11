A posle Baskonija - Partizan: Od razloga za poraz crno-belih, do tužne priče o raku - Obradović, Ivanović, Kodi Miler-Mekintajer..

​Interesantno je bilo na parketu u Vitoriji, interesantno i posle meča Baskonija - Partizan u 6. kolu Evrolige.

Screenshot / EuroleagueTV Baskonija je u velikoj drami pobedila ekipu Partizana i tako pobedom obeležili povratak Duška Ivanovića na njenu klupu. Dosadašnji trener Crvene zvezde ovako je sumirao utiske za Evroliga TV: - Mnogo sam srećan, i to najpre zbog mojih igrača. Odgrali su sa 100% svojih mogućnosti. Jeste, imali smo neke loše momente, gubili lopte, ali ekipa je verovala do samog kraja u pobedu. Mislim da je to velika stvar za nas. Ali, ovo je ipak samo jedna