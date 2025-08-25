Reprezentacija Srbije otputovala u Rigu za Eurobasket 2025, prvi favorit po FIBA

Reprezentacija Srbije otputovala u Rigu za Eurobasket 2025, prvi favorit po FIBA

Košarkaška reprezentacija Srbije otputovala je u Rigu kao prvi favorit za osvajanje Evrobasketa, koji se održava od 27. avgusta do 14. septembra u četiri zemlje.

Evropsko prvenstvo u košarci 2025. počinje 27. avgusta i trajaće do 14. septembra, a utakmice se igraju u Letoniji, Finskoj, Poljskoj i Kipru. Srbija će sve svoje mečeve igrati u Rigi, domaćinu grupe A, gde se održava i eliminaciona faza. BBC News RTS

Reprezentacija Srbije otputovala je iz Beograda u Rigu, predvođena selektorom Svetislavom Pešićem, kapitenom Bogdanom Bogdanovićem i Nikolom Jokićem, sa jasnom etiketom glavnog favorita za zlato. Tim je dočekan aplauzima, a na aerodromu su zabeleženi i tradicionalni običaji za sreću. Telegraf Kurir Večernje novosti

Selektor Pešić je istakao da su trojica prekobrojnih igrača i dalje kandidati za nacionalni tim, dok je atmosfera u timu pozitivna i puni su energije. Sportske.net Dnevnik

FIBA je dva dana pre početka prvenstva potvrdila Srbiju kao prvog favorita za osvajanje zlata, ispred Nemačke i Francuske, dok je Grčka napredovala na četvrtu poziciju. Dnevnik B92 Euronews

Estonija, prvi protivnik Srbije u grupi, objavila je konačan spisak igrača, ali će biti oslabljena zbog povrede jednog važnog igrača. Grupa A pored Srbije i Estonije uključuje i Letoniju, Tursku, Češku i Portugal. Telegraf B92 Kurir

Ključne reči

KošarkaEvropsko prvenstvoKiparEvropsko prvenstvo u košarciEurobasketPoljskaFinskaFIBA

