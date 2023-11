"Odnosi Rusije I SAD na nuli": Peskov: Dijalog će vremenom morati da se nastavi

Odnosi Rusije i Sjedinjenih Država su na nuli, pa čak i ispod nule, ali pošto dve zemlje imaju posebnu odgovornost za globalnu i stratešku stabilnost, na ovaj ili onaj način, dijalog će vremenom morati da se nastavi, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je u intervjuu za TV Rusija 1 rekao da je do kolapsa odnosa između Rusije i Sjedinjenih Država došlo na inicijativu Amerikanaca i naveo da će, kako bi jednog dana došlo do sastanka predsednika SAD i Rusije, američki lider u budućnosti morati da zauzme konstruktivniji stav po pitanju bilateralnih odnosa, prenosi agencija RIA Novosti. - I tada će uslovi za takav sastanak sazreti - rekao je Peskov odgovarajući na pitanje pod kojim okolnostima bi moglo doći do