(Video) Pogledajte kako izgledaju podzemni tuneli Hamasa IDF objavio video snimak iz severne Gaze

TEL AVIV: Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su na društvenim mrežama video snimak tunela Hamasa u severnoj Gazi, navodeći da su izraelske trupe otkrile višestruke pristupne tačke podzemnim prolazima palestinske terorističke grupe.

IDF je napisao u objavi na platformi X da se pripadnici Hamasa kriju unutar komplikovane mreže podzemnih tunela, dok istovremeno ometaju civile da se evakuišu na sigurno sa severa Pojasa Gaze na jug enklave. Takođe se ističe da su izraelski vojnici otkrili više pristupnih tačaka podzemnim tunelima Hamasa tokom operativnih aktivnosti u severnoj Gazi. While Hamas obstructs their civilians from getting to safety in southern Gaza, Hamas hides within their intricate