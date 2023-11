Svi govore da će ona zameniti dušicu, a sada se i oglasila! Evo šta Ana Radulović kaže o svemu, bila je ubitačna sa ovim rečima

Voditeljka Dušica Jakovljević dala je otkaz na televiziji Pink posle čitave decenije uspešnog rada, a sada se za medije oglasila i njena koleginica Ana Radulović.

Radulovićevu je ova informacija zatekla, s obzirom da je do jutarnjih časova vodila program na Pinku, te ističe da nije znala za Dušicinu odluku. - Ja sam radila do kasno, malo pre sam se probudila. Ne znam o čemu se radi, već me svi zovu. - dodala je Ana za medije. Inače, već sada se uveliko komentariše ko bi mogao zameniti njeno mesto, a četiri opcije postoje, a to su trenutni voditelji "Zadruge": Darko Tanasijević, Ivana Šopić, Ana Radulović i Maša Mihailović.