Kišovito, od poslepodneva pljuskovi, najviše do 22 stepena

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i vetrovito, mestimično s kišom, a posle podne i uveče i lokalnim pljuskovima s grmljavinom koji će se sa severa zemlje premeštati ka jugu.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura biće od 4 do 11, a najviša od 17 do 22 stepena. Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni, a posle podne i jugozapadni vetar, koji će povremeno dostizati udare olujne jačine. Kasnije posle podne na severu Vojvodine, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima postepeno razvedravanje, a vetar će biti u slabljenju. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do nedelje 12. novembra, u