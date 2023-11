Nakon oluje i orkanskog vetra sunce: Danas prijatno, temperatura do 23, a evo do kada će lepo vreme da potraje

Nakon jučerašnjeg loma koji je napravio olujni vetar širom Srbije, danas će, prema vremenskoj prognozi RHMZ u Srbiji iznad većeg dela zemlje biti pretežno sunčano, dok će samo u Vojvodini biti promenljivo oblačno ponegde sa slabom kišom.

- Vetar će biti slab i umeren zapadni i jugozapadni, u planinskim predelima južne i istočne Srbije povremeno i jak. Najniža temperatura od 6 do 12, a najviša od 19 do 23 stepena - saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu pretežno sunčano, uz prolaznu umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura oko 12, a najviša oko 21 stepen. Podsetimo, olujni vetar juče nije zaobišao prestonicu a dostizao je brzinu od 60 do