DETE (3) izgubilo život u požaru: Stravična tragedija u Železniku, veliki broj vatrogasaca na terenu (video)

U požaru koji je danas buknuo u kući u Železniku poginulo je trogodišnje dete.

Požar je izbio oko 8.04 sati u jednoj baraci i na lice mesta upućene su vatrogasne ekipe. U ovom delu grada vidi se gust crni dim. View this post on Instagram A post shared by MOJ BEOGRAD (@moj_beo_grad_) Vatrogasci su dobili dojavu da je u zapaljenom objektu možda dete. Poslato je vozilo iz Vatrogasno-spasilačke jedinice Železnik sa 5 vatrogasaca, dva vozila s Košutnjaka koja su povezla 7 vatrogasaca, kao i dva vozila s Voždovca sa 4 vatrogasca. 00:53 DETE (3)