Najnovije upozorenje RHMZ: Sledi drastičan pad temperature i puno kiše za kratko vreme, a danas se čuvajte vetra olujne jačine

Iako će danas u Srbiji biti toplo uz postepeno naoblačenje sa zapada, sutra sledi obrt - nagli pad temperature, za do čak 10 stepeni, dok se ujutru i pre podne na jugu i jugoistoku Srbije očekuju obilne padavine. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u tim delovima će za 12 sati pasti od 20 do 40 mm padavina, a ponegde i više, što je puno padavina za kratko vreme.

U odnosu na današnji dan, sutra će biti osetno hladnije uz pad temperature za 6 do 10 stepeni. Već danas, prema najavi RHMZ, spremite se na kišu i lokalne plјuskove, koji će ponegde biti praćeni i jakim i kratkotrajno olujnim vetrom. Ovo se odnosi na poslepodne i veče i to u zapadnoj Srbiji i Vojvodini. A u toku noći i sutra, u sredu, sve ovo širi se i u ostale krajeve naše zemlјe. Dnevna temperatura sutra će se kretati od 10 do 13 stepeni Celzijusovih, dok će